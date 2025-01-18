الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيقاف إطلاق النار في غزة بالكامل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى ضرورة تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء جميع الأعمال العدائية تماما.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، رحب الاتحاد الأوروبي في بيان له، باتفاق إيقاف إطلاق النار، داعيا أيضا إلى ضمان عودة النازحين من غزة إلى منازلهم بأمان وبصورة تحفظ كرامتهم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وأعرب البيان عن أسف الاتحاد الأوروبي البالغ تجاه العدد غير المقبول من الضحايا المدنيين وخاصة الأطفال الذين فقدوا حياتهم.
وأكد الاتحاد التزامه بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين، مشددا على أن ذلك من شأنه أن يسهم في دعم السلطة الفلسطينية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها.
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