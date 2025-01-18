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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيقاف إطلاق النار في غزة بالكامل

1/18/2025 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى ضرورة تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء جميع الأعمال العدائية تماما.


وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، رحب الاتحاد الأوروبي في بيان له، باتفاق إيقاف إطلاق النار، داعيا أيضا إلى ضمان عودة النازحين من غزة إلى منازلهم بأمان وبصورة تحفظ كرامتهم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.


وأعرب البيان عن أسف الاتحاد الأوروبي البالغ تجاه العدد غير المقبول من الضحايا المدنيين وخاصة الأطفال الذين فقدوا حياتهم.


وأكد الاتحاد التزامه بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين، مشددا على أن ذلك من شأنه أن يسهم في دعم السلطة الفلسطينية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها.

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