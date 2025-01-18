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حماس تبارك عملية تل أبيب وتعتبر أن نبض الضفة لن يهدأ

1/18/2025 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية تل أبيب، ورأت أنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وقالت الحركة إن تزامن العملية مع انتصار شعبنا ومقاومته وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى، يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ، وسيبقى شعلة ملتهبة ضد المحتل ومستوطنيه.

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