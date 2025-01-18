حماس تبارك عملية تل أبيب وتعتبر أن نبض الضفة لن يهدأ

حماس تبارك عملية تل أبيب وتعتبر أن نبض الضفة لن يهدأ
التاريخ
1/18/2025 3:13:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية تل أبيب، ورأت أنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وقالت الحركة إن تزامن العملية مع انتصار شعبنا ومقاومته وعقد صفقة
مشرفة لتبادل الأسرى، يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ، وسيبقى شعلة ملتهبة ضد المحتل ومستوطنيه.
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