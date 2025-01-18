سموتريتش ونتنياهو اتفقا على تنفيذ كافة أهداف الحرب

سموتريتش ونتنياهو اتفقا على تنفيذ كافة أهداف الحرب
التاريخ
1/18/2025 3:13:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان وزير
المالية بتسلئيل سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت "الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير حماس".
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