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سموتريتش ونتنياهو اتفقا على تنفيذ كافة أهداف الحرب

1/18/2025 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وأضافت "الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير حماس".

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