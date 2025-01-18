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نتنياهو: لن ننفذ هدنة غزة قبل الحصول على قائمة بالمحتجزين المقرر الإفراج عنهم

1/18/2025 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل لن تمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 محتجزا ستطلق حركة حماس سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال نتنياهو في بيان "لن نمضي قدما في الاتفاق حتى نتسلم قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق حماس".

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