وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٥

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار وفد من وزارة الصحة في قطاع غزة، برئاسة مدير التعاون والتخطيط في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5، وكان في استقبالهم قائد القوة ومدير المستشفى.



وبين قائد القوة أن المستشفى الميداني جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله الثاني، ومساهمة من المملكة الأردنية الهاشمية لخدمة الأشقاء في القطاع والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يعانيها الأهالي في الظروف الراهنة التي يمرون بها نتيجة الحرب الإسرائيلية.



من جانبه أوضح مدير المستشفى أن المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة والرعاية الصحية للأهالي في قطاع غزة، ويضم فريقًا طبيًا متكاملًا يعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى وتخفيف معاناتهم إضافة إلى تأمين المستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية من خلال القوافل البرية.