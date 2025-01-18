Saturday, 18 January 2025 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٥

1/18/2025 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار وفد من وزارة الصحة في قطاع غزة، برئاسة مدير التعاون والتخطيط في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5، وكان في استقبالهم قائد القوة ومدير المستشفى.


وبين قائد القوة أن المستشفى الميداني جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله الثاني، ومساهمة من المملكة الأردنية الهاشمية لخدمة الأشقاء في القطاع والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يعانيها الأهالي في الظروف الراهنة التي يمرون بها نتيجة الحرب الإسرائيلية.


من جانبه أوضح مدير المستشفى أن المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة والرعاية الصحية للأهالي في قطاع غزة، ويضم فريقًا طبيًا متكاملًا يعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى وتخفيف معاناتهم إضافة إلى تأمين المستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية من خلال القوافل البرية.

MENAFN18012025000208011052ID1109104437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث