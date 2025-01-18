حزب بن غفير يقدم استقالته من الحكومة غدا
التاريخ
1/18/2025 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب "قوة يهودية" بقيادة وزير
الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أنه سيقدم استقالته من الحكومة غدا "نظرا للتصديق على الاتفاق المتهور".
وكان قد أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي زعيم حزب "عظمة يهودية" أنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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