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حزب بن غفير يقدم استقالته من الحكومة غدا

1/18/2025 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب "قوة يهودية" بقيادة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أنه سيقدم استقالته من الحكومة غدا "نظرا للتصديق على الاتفاق المتهور".

وكان قد أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي زعيم حزب "عظمة يهودية" أنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

MENAFN18012025000208011052ID1109104436

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