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إدارة السير تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفة!

1/18/2025 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تهيب ادارة السير بالسائقين بضرورة الالتزام باتجاهات الطرق والزامية الشواخص، وعدم ارتكاب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات .

وقالت إدارة السير في منشور عبر "فيسبوك " ان هذه المخالفة تعتبر من المخالفات الخطيرة التي تعرض حياة سائق المركبة ومستخدمي الطريق للخطر ..

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