إدارة السير تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفة!

إدارة السير تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفة!
التاريخ
1/18/2025 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تهيب ادارة السير بالسائقين بضرورة الالتزام باتجاهات الطرق والزامية الشواخص، وعدم ارتكاب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات .
وقالت إدارة السير في منشور عبر "فيسبوك " ان هذه المخالفة تعتبر من المخالفات الخطيرة التي تعرض حياة سائق المركبة ومستخدمي الطريق للخطر ..
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