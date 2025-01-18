ترامب: أبلغت نتنياهو أن عليه مواصلة القيام بما يلزم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس المنتخب دونالد لشبكة إن بي سي الأميركية "سنرى إطلاق الأسرى قريبا، ويجب أن يتم ذلك".



وبين "أبلغت أن عليه مواصلة القيام بما يلزم".



وتابع "الضامن من جانب إدارتي لاستمرار وقف إطلاق النار هو وجود حكومة جيدة".



وزاد "إذا احترمونا سيستمر وقف إطلاق النار، وإذا لم يحترمونا ستنفجر الأمور".



وأشار "قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي، لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به".

