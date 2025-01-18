المغرب: القبض على عنصر متطرف يتبنى الفكر المتشدد لتنظيم داعش الإرهابي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - 21:40

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت المغربية، في ضوء معلومات استخباراتية يوم الأربعاء، من توقيف عنصر متطرف يتبنى الفكر المتشدد لتنظيم "داعش" الإرهابي يعمل كأستاذ بدوار "سيدي الشافي" التابع لإقليم تاوريرت، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة، التي تحدق بأمن واستقرار المغرب.



وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربية أن إجراءات التفتيش بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز مستحضرات كيميائية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، تضم على الخصوص قنينات تحتوي على حمض "الكلوريدريك" و"بيروكسيد الهيدروجين" و"سلفات الزنك"، والتي تم إحالتها على الخبرة العلمية، وكذا أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام بالإضافة إلى أجهزة هاتفية ودعامات إلكترونية.



وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه قام بتجميع العديد من المعلومات بغرض الإلمام والإطلاع على المواد والمستحضرات التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها لاستعمالها في مشروعه الإرهابي، بهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.



وقد تمت إحالة الشخص الموقوف في إطار هذه القضية على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها المعني بالأمر، وكذا التحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.