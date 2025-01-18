بحضور الملك وولي العهد .. جاهة لطلب الأميرة سارة بنت فيصل

MENAFN - Khaberni) خبرني - حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، جاهة تقدمت لطلب الأميرة سارة بنت فيصل لـ علي الصواف، الأربعاء الماضي.

وحضر الجاهة عدد من أصحاب السمو الأمراء وأسرة الصواف.

ولدت سمو الأميرة سارة بنت فيصل عام 1997، ولها اهتمامات أكاديمية متعددة، فهي حاصلة على درجتي البكالوريس في العمارة الداخلية، والماجستير في تنظيم المناسبات والتصميم، من ويستمنستر في المملكة المتحدة. ولسموها اهتمامات شجعتها على المساهمة في تنمية القطاع في الأردن. وتعمل سموها حاليا مساعدة مدير مركز الإعداد الأولمبي، حيث توظف مهاراتها وخبراتها في دعم الرياضيين.

ولد علي الصواف في جدة، في المملكة العربية السعودية عام 1997، ودرس في كينغز أكاديمي في عمّان، ثم التحق بجامعة كينغز كوليج في لندن حيث درس البكالوريوس في علوم الحاسوب. ويعمل الصواف حاليا مهندسا في تخصص الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وهو مختص في الحلول التكنولوجية المتقدمة. ولدى الصواف اهتمامات بكرة القدم، ورياضات الفنون القتالية، وغيرها.