محافظ البلقاء يتفقد سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية في السلط

واكد النجادا خلال الجولة أهمية الإسراع في إنجاز أعمال الحفر وإعادة تأهيل الطرق لضمان استمرارية حركة المرور، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تضمن سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، بما في ذلك وضع الشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية في مواقع العمل.

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