محافظ البلقاء يتفقد سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية في السلط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تفقد محافظ البلقاء سلمان النجادا، يرافقه رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، الشوارع الرئيسية في مدينة السلط للاطلاع على سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية، بما يشمل تحسين شبكات الكهرباء والماء والاتصالات.
واكد النجادا خلال الجولة أهمية الإسراع في إنجاز أعمال الحفر وإعادة تأهيل الطرق لضمان استمرارية حركة المرور، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تضمن سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، بما في ذلك وضع الشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية في مواقع العمل.
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