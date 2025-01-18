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محافظ البلقاء يتفقد سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية في السلط

1/18/2025 10:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد محافظ البلقاء سلمان النجادا، يرافقه رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، الشوارع الرئيسية في مدينة السلط للاطلاع على سير أعمال الحفريات الخاصة بتطوير البنية التحتية، بما يشمل تحسين شبكات الكهرباء والماء والاتصالات.


واكد النجادا خلال الجولة أهمية الإسراع في إنجاز أعمال الحفر وإعادة تأهيل الطرق لضمان استمرارية حركة المرور، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تضمن سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، بما في ذلك وضع الشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية في مواقع العمل.

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