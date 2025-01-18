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انخفاض الاسترليني دون مستوى 1.22 دولار

1/18/2025 10:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، انخفاضا دون مستوى 1.22 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.


ووصل الاسترليني إلى 1.2170 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.17 بالمائة مقارنة بجلسة التداول السابقة، بينما حافظ على استقراره أمام اليورو عند مستوى 1.1845 يور

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