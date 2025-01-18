انخفاض الاسترليني دون مستوى 1.22 دولار
التاريخ
1/18/2025 10:11:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، انخفاضا دون مستوى 1.22 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.
ووصل الاسترليني إلى 1.2170 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.17 بالمائة مقارنة بجلسة التداول السابقة، بينما حافظ على استقراره أمام اليورو عند مستوى 1.1845 يور
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