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لجنة في البرلمان البريطاني تدعو الحكومة للاعتراف بفلسطين

1/18/2025 10:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني،الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بما في ذلك تحديد الشروط اللازمة لتحقيق ذلك ووضع جدول زمني يوضح الإجراءات المخطط لها .

وأصدرت اللجنة تقريرًا يتناول الوضع الإنساني في قطاع غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وحالة الفلسطينيين المهجّرين.

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