لجنة في البرلمان البريطاني تدعو الحكومة للاعتراف بفلسطين
التاريخ
1/18/2025 10:11:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت لجنة التنمية الدولية في البرلمان
البريطاني،الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بما في ذلك تحديد الشروط اللازمة لتحقيق ذلك ووضع جدول زمني يوضح الإجراءات المخطط لها .
وأصدرت اللجنة تقريرًا يتناول الوضع الإنساني في قطاع غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وحالة الفلسطينيين المهجّرين.
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