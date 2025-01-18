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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية استهدافت وزارة دفاع الاحتلال

1/18/2025 10:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت ما يُسمى بوزارة دفاع الاحتلال في مدينة يافا المحتلة.

وأوضح سريع أن الصاروخ الباليستي "ذو الفقار" وصل إلى هدفه بدقة عالية، مشيرًا إلى فشل منظومات الدفاع الجوي للاحتلال في اعتراضه.

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