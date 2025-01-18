الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية استهدافت وزارة دفاع الاحتلال
التاريخ
1/18/2025 10:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت ما يُسمى بوزارة دفاع الاحتلال في مدينة يافا المحتلة.
وأوضح سريع أن الصاروخ الباليستي "ذو الفقار" وصل إلى هدفه بدقة عالية، مشيرًا إلى فشل منظومات الدفاع الجوي للاحتلال في اعتراضه.
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