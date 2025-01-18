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الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ يمني

1/18/2025 10:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه أجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة.


وكان جيش الاحتلال اعلن قبيل ذلك أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الجنوب وتم تفعيل صفارات الإنذار.

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