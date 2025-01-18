الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ يمني
التاريخ
1/18/2025 10:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه أجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان جيش الاحتلال اعلن قبيل ذلك أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الجنوب وتم تفعيل صفارات الإنذار.
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