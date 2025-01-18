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الديوان الملكي يعزي الضمور

1/18/2025 10:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الضمور، بوفاة العميد المتقاعد، المحامي محمود أحمد الضمور.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الضمور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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