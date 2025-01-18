اختتام فعاليات بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية وبحضور سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز اختتمت اليوم السبت بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد والتى تعقد بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون والاتحاد الملكي الأردني للفروسية .وشهدت المنافسات المقامة في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة خلال أيامها الثلاث فعاليات "الرمح ، السيف ، المعلقات" منافسة قوية وندية واضحة بين فرسان الفرق المشاركة .وتوج المنتخب الأردني بذهبية فئة الفرق في مسابقات اليوم الثالث ( المعلقات) ، وجاء ثانيا المنتخب العراقي ، وحل المنتخب الكويتي ثالثا في منافسات المعلقات .



و ظفر فارس المنتخب العراقي "اسامة لواء" بالميدالية الذهبية في المنافسات الفردية لفئة المعلقات ، وحل ثانيا فارس المنتخب الأردني "حسام الخزاعلة"، وجاء الفارس العراقي "همام يحيي" بالمركز الثالث.

وفي المجموع العام للبطولة ظفر المنتخب العراقي بكاس المركز الاول ، وحل المنتخب الأردني ثانيا ، وفي المركز الثالث جاء المنتخب المصري .

وعلى مستوي المجموع العام الفردي للبطولة ، توج الفارس العراقي "اسامة لواء" بكاس المركز الاول ، وحصد كاس المركز الثاني الفارس الأردني "ادحيم الفاعوري" ، والفارس حصل على كاس المركز الثالث "همام يحيي" ، وحصد الفارس "اسامة لواء" كاس افضل لاعب في البطولة .