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مصادر عبرية : ثلاث اصابات وتحييد المنفذ في عملية طعن بتل ابيب وفق الادعاءات الاسرائيلية

1/18/2025 10:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / اصيب عدد من الاسرائيلين عصر اليوم السبت جراء تعرضهم للطعن فيما تم تحييد المنفذ برصاص رجال امن في تل ابيب.

واعلنت المتحدثة باسم الإسعاف الاسرائيلي نجمة داود الحمراء عن وقوع عملية طعن في الساعة 4:30 مساءً.

وبحسب المتحدث باسم نجمة داود وصل بلاغ إلى الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة دان حول إصابة رجل بطلق ناري في شارع مكفيه إسرائيل في تل أبيب.

واضافت ان
مسعفون
في نجمة داود الحمراء يقدمون العلاج الطبي ويحولون رجلاً يبلغ من العمر 30 عامًا، واعيًا ومتوسط ​​الحالة، إلى مستشفى إيخيلوف.

وقال المتحدث انه تم القضاء على من قام بتنفيذ عملية الطعن بحسب الادعاء الاسرائيلي.

المصادر العبرية اعلنت عن إصابة إسرائيلي بجراحٍ خطيرة في عملية طعن بتل أبيب.



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