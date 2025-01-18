مصادر عبرية : ثلاث اصابات وتحييد المنفذ في عملية طعن بتل ابيب وفق الادعاءات الاسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / اصيب عدد من الاسرائيلين عصر اليوم السبت جراء تعرضهم للطعن فيما تم تحييد المنفذ برصاص رجال امن في تل ابيب.
واعلنت المتحدثة باسم الإسعاف الاسرائيلي نجمة داود الحمراء عن وقوع عملية طعن في الساعة 4:30 مساءً.
وبحسب المتحدث باسم نجمة داود وصل بلاغ إلى الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة دان حول إصابة رجل بطلق ناري في شارع مكفيه إسرائيل في تل أبيب.
واضافت ان
مسعفون
في نجمة داود الحمراء يقدمون العلاج الطبي ويحولون رجلاً يبلغ من العمر 30 عامًا، واعيًا ومتوسط الحالة، إلى مستشفى إيخيلوف.
وقال المتحدث انه تم القضاء على من قام بتنفيذ عملية الطعن بحسب الادعاء الاسرائيلي.
المصادر العبرية اعلنت عن إصابة إسرائيلي بجراحٍ خطيرة في عملية طعن بتل أبيب.
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