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الاحتلال يقتحم الخليل ويغلق المداخل بحواجز وبوابات حديدية

1/18/2025 8:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة أحياء من مدينة الخليل، وبلدة إذنا غربا.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل منها جبل الرحمة، ومنطقة اشعابي، ونمرة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عشرات المنازل، واحتجزت عددا كبيرا من الفلسطينيين ، وحولت أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني، قبل أن تفرج عنهم جميعا.
يذكر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل بلدة اذنا المغلق لليوم 139 على التوالي، من خلال إغلاق المدخل الرئيسي بالبوابة الحديدية، إلى جانب إغلاق كافة الطرق الفرعية الوعرة الموصلة إلى الشارع الرئيسي "خط 35" بالسواتر الترابية.
وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل بالبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية، وفي حارات البلدة القديمة، ومدخل تل الرميدة وسط الخليل.
وفا


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