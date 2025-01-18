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البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية غدا

1/18/2025 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرحت شركة البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2025 للبيع للجمهور ولهواة الطوابع اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.


وبحسب بيان الشركة اليوم السبت، يتكون الإصدار الذي جاء تحت شعار "وجهات من الحج المسيحي في الأردن"، من 10 طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع 30 قرشا، وقيمة الإصدار 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دينار.


ودعت الراغبين بالحصول على هذا الإصدار لمراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم غد .

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