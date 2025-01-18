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دمشق تدعو الأشقاء العرب للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

1/18/2025 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني سعي دمشق لتوفير بيئة مناسبة لعودة كل السوريين داعيا الأشقاء العرب للمساهمة في إعادة إعمار مواقع الطاقة والبنية التحتية.
وقال الوزير الشيباني في مؤتمر صحفي: نعمل على عقد مؤتمر وطني يضم كل مكونات الشعب السوري".


وأضاف: "ندعو أشقاءنا العرب للمساهمة في جهود إعادة الإعمار خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية".

وأردف الشيباني: "نتطلع إلى عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ونأمل أن تتفاعل الدول العربية معنا بشكل سريع لكي نقوم بالدور المطلوب منا."


وقال: "نأمل من جامعة الدول العربية دعم إرادة الشعب السوري ونتمنى عودتنا إليها سريعا."

RT

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