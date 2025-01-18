اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عبرت مجموعة من اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية عن فخرها بموقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية لنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكدت الاتحادات في بيان صحفي اليوم السبت أن مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تمثل إرثًا هاشميًا عريقًا يتجلى في التزام القيادة الهاشمية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية.



وعبرت عن دعمهم الكامل للقيادة الهاشمية، التي تتحمل أمانة فلسطين وتضطلع بمهمة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، معبرين عن عزيمتهم القوية في الاستمرار في هذا النهج الداعم للحقوق الفلسطينية والمناصرة للعدالة في كل المحافل.