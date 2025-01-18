اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عبرت مجموعة من اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية عن فخرها بموقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية لنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الاتحادات في بيان صحفي اليوم السبت أن مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تمثل إرثًا هاشميًا عريقًا يتجلى في التزام القيادة الهاشمية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية.
وعبرت عن دعمهم الكامل للقيادة الهاشمية، التي تتحمل أمانة فلسطين وتضطلع بمهمة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، معبرين عن عزيمتهم القوية في الاستمرار في هذا النهج الداعم للحقوق الفلسطينية والمناصرة للعدالة في كل المحافل.
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