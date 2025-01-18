نقابة الأطباء تنعى ثلاثة من أعضائها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى مجلس نقابة الأطباء الأردنية بمزيد من الحزن والأسى ثلاثة من الأطباء الأطباء الأعضاء في النقابة ، والذين وافتهم المنية اليوم السبت .
وانتقل إلى رحمة الله الدكتور نمر فارس شحرور والدكتور فلاح حسين محمد الإبراهيم والدكتور على أحمد الرواشدة .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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