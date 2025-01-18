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نقابة الأطباء تنعى ثلاثة من أعضائها

1/18/2025 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مجلس نقابة الأطباء الأردنية بمزيد من الحزن والأسى ثلاثة من الأطباء الأطباء الأعضاء في النقابة ، والذين وافتهم المنية اليوم السبت .
وانتقل إلى رحمة الله الدكتور نمر فارس شحرور والدكتور فلاح حسين محمد الإبراهيم والدكتور على أحمد الرواشدة .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون





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