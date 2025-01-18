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خبير: انضمام إندونيسيا إلى بريكس أثار مخاوف واشنطن

1/18/2025 8:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الخبير بيبي إسكوبار عن ثقته بأن حصول إندونيسيا على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس" أثار مخاوف واشنطن التي ستلجأ إلى أساليبها لزعزعة الاستقرار ومواجهة هذا الانضمام.
وقال الصحفي إسكوبار لوكالة "نوفوستي": "الآن أصبحت إندونيسيا كاملة العضوية في "بريكس، وهو ما يثير رعب الولايات المتحدة بأن أهم دولة في جنوب شرق آسيا، ومنطقة تشهد نموا اقتصاديا سريعا، أضحت كاملة العضوية في المجموعة ولها حق التصويت مثل الأعضاء المؤسسين."
وأضاف إسكوبار: "إندونيسيا، إلى جانب أعضاء "بريكس" الآخرين والدول التي تسعى للتقارب مع المجموعة، بما في ذلك تركيا، ستكون هدفا لجهود وكالات الاستخبارات الأمريكية التي تسعى لتقويض هذا التحالف."


وأوضح: "جميع هذه الدول ستكون هدفا لحملات زعزعة الاستقرار، ومحاولات إحداث 'ثورات ملونة'، وهجمات هجينة متنوعة، لأنها تشكل تهديدا لاستمرار هيمنة الإمبراطورية الأمريكية، خاصة في النظام المالي العالمي".


يذكر أن مجموعة "بريكس" هي تحالف حكومي دولي تأسس عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت جنوب إفريقيا إليها في عام 2011.


ومنذ بداية عام 2024، انضمت عدة دول أخرى إلى المجموعة وحصلت إندونيسيا على موافقة قادة المجموعة للانضمام خلال القمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس 2023، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد وتشكيل حكومة جديدة.

RT

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