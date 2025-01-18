مدته 12 دقيقة.. هيلين ميرين تكشف عن تمرين عسكري لتحدي الشيخوخة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة البريطانية هيلين ميرين، الحائزة على جائزة الأوسكار، عن تمرين عسكري مدته 12 دقيقة ساعدها في الحفاظ على قوامها الرائع على مدار 60 عاماً.



وتشتهر ميرين، التي تبلغ من العمر 79 عاماً، بمظهرها الشبابي الرائع وأناقتها على السجادة الحمراء.

البرنامج الذي تتبعه يتألف من 4 مخططات تحتوي كل منها على 10 تمارين، مرتبة حسب الصعوبة، ويستغرق كل تمرين 12 دقيقة يومياً. التمارين تتنوع بين لمس أصابع القدم ورفع الركبة والانحناء الجانبي، وتساعد على تحسين اللياقة البدنية بشكل ممتع وفعال.



في تصريحاتها الأخيرة، أعربت ميرين عن ضرورة تغيير التمييز ضد كبار السن، مشيرة إلى تقرير جديد نشرته جمعية Age UK، الذي أظهر أن ثلث الأشخاص فوق سن الـ65 يتعرضون للتمييز بسبب أعمارهم. وأكدت أن هذا النوع من التمييز "مزعج وغير عادل"، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملتهم باحترام أقل أو التعرض للتهديد.



ميرين، التي تعمل سفيرة لجمعية Age UK، دعت إلى تغيير هذا السلوك الاجتماعي، مؤكدة أن التمييز ضد كبار السن لا ينبغي أن يكون مقبولاً في المجتمع.

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