نادي الجالية الأردنية في عُمان يشارك بمهرجان ليالي مسقط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان في مهرجان "ليالي مسقط".



وقال رئيس مجلس إدارة النادي إدريس الطعاني، إن المشاركة الأردنية في المهرجان جاءت في إطار جهود النادي للترويج السياحي للأردن والتعريف بالمواقع والأثرية والمنتج السياحي المتنوع في المملكة والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة.



من جهتها، أعربت السفيرة الأردنية ثروة النعيمات، خلال زيارتها الجناح الأردني المشارك ضمن فعاليات المهرجان في حديقة القرم الطبيعية بمسقط، عن تقديرها للمبادرة من قبل النادي، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ودور الجالية الأردنية في تعزيزها بما يعكس الصورة المشرقة عنها.



وأكدت أهمية هذه المشاركة في التعريف بالأردن وإرثه الحضاري والثقافي والتاريخي والسياحي والمساهمة في تعزيز التبادل الثقافي بين الحضارات والشعوب.