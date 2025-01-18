طريقة عملنا: تحقيقاتنا تترك تأثيرها في المجتمع

(MENAFN
- Swissinfo)
كيف ينجز صحفيو وصحفيات سويس إنفو تحقيقاتهم.ن وما هو تأثيرها؟ تشرح الصحفيتان دومينيك سوغويل وبولين توروبان النتائج التي توصلتا إليها حول استيراد سويسرا للذهب الروسي من كازاخستان وأوزبكستان.
تم نشر هذا المحتوى على
18 يناير 2025 - 09:00
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سارة بازينو ,
دومينيك سوغيل-دي-بيكار ,
بولين توروبان
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How we work: the impact of our investigations
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قضت الصحفيتان أشهرًا في فحص الوثائق والتحدث مع مصادر مختلفة للتحقيق في الزيادة الكبيرة في واردات الذهب القادم من كازاخستان وأوزبكستان إلى سويسرا.
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الذهب الروسي في السوق السويسرية ... برن“لا تستبعد” تدفقه عبر كازاخستان أو أوزبكستان
تم نشر هذا المحتوى على
18 ديسمبر 2024
بعد ما كشفته سويس إنفو عن ارتفاع مريب في واردات الذهب الكازاخستاني والأوزبكي إلى سويسرا، تعترف الحكومة السويسرية بأنها لا تستطيع استبعاد وجود ذهب روسي خاضع للعقوبات في هذه التدفقات.
طالع المزيدالذهب الروسي في السوق السويسرية ... برن“لا تستبعد” تدفقه عبر كازاخستان أو أوزبكستان
لم يقتصر الامر على تناقل العديد من وسائل الإعلام الدولية لتحقيقنا على فحسب، بل أثار اهتمام الصحفيات والصحفيين المحليين في المنطقة الذين تواصلوا معنا لإجراء المزيد من التحقيقات. وامتد الأمر إلى إجراء مناقشة برلمانية حول الموضوع في سويسرا.
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
مراجعة: مي المهدي
MENAFN18012025000210011054ID1109103802
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