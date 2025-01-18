طريقة عملنا: تحقيقاتنا تترك تأثيرها في المجتمع

MENAFN - Swissinfo) كيف ينجز صحفيو وصحفيات سويس إنفو تحقيقاتهم.ن وما هو تأثيرها؟ تشرح الصحفيتان دومينيك سوغويل وبولين توروبان النتائج التي توصلتا إليها حول استيراد سويسرا للذهب الروسي من كازاخستان وأوزبكستان.



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تم نشر هذا المحتوى على 18 يناير 2025 - 09:00 1دقيقة سارة بازينو , دومينيك سوغيل-دي-بيكار , بولين توروبان

قضت الصحفيتان أشهرًا في فحص الوثائق والتحدث مع مصادر مختلفة للتحقيق في الزيادة الكبيرة في واردات الذهب القادم من كازاخستان وأوزبكستان إلى سويسرا.

المزيد المزيد الذهب الروسي في السوق السويسرية ... برن“لا تستبعد” تدفقه عبر كازاخستان أو أوزبكستان

تم نشر هذا المحتوى على 18 ديسمبر 2024 بعد ما كشفته سويس إنفو عن ارتفاع مريب في واردات الذهب الكازاخستاني والأوزبكي إلى سويسرا، تعترف الحكومة السويسرية بأنها لا تستطيع استبعاد وجود ذهب روسي خاضع للعقوبات في هذه التدفقات.

طالع المزيدالذهب الروسي في السوق السويسرية ... برن“لا تستبعد” تدفقه عبر كازاخستان أو أوزبكستان

لم يقتصر الامر على تناقل العديد من وسائل الإعلام الدولية لتحقيقنا على فحسب، بل أثار اهتمام الصحفيات والصحفيين المحليين في المنطقة الذين تواصلوا معنا لإجراء المزيد من التحقيقات. وامتد الأمر إلى إجراء مناقشة برلمانية حول الموضوع في سويسرا.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي