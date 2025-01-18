Saturday, 18 January 2025 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طريقة عملنا: تحقيقاتنا تترك تأثيرها في المجتمع

1/18/2025 6:40:44 AM
(MENAFN- Swissinfo) كيف ينجز صحفيو وصحفيات سويس إنفو تحقيقاتهم.ن وما هو تأثيرها؟ تشرح الصحفيتان دومينيك سوغويل وبولين توروبان النتائج التي توصلتا إليها حول استيراد سويسرا للذهب الروسي من كازاخستان وأوزبكستان.

تم نشر هذا المحتوى على 18 يناير 2025 - 09:00 1دقيقة سارة بازينو , دومينيك سوغيل-دي-بيكار , بولين توروبان
  • English en How we work: the impact of our investigations الأصلي طالع المزيدHow we work: the impact of our investigation
  • Deutsch de Wie wir arbeiten: Die Auswirkungen unserer Recherchen طالع المزيدWie wir arbeiten: Die Auswirkungen unserer Recherche
  • Français fr Comment nous travaillons: l'impact de nos enquêtes طالع المزيدComment nous travaillons: l'impact de nos enquête
  • Español es Cómo trabajamos: el impacto de nuestras investigaciones طالع المزيدCómo trabajamos: el impacto de nuestras investigacione
  • Português pt Como trabalhamos: o impacto das nossas reportagens طالع المزيدComo trabalhamos: o impacto das nossas reportagen

قضت الصحفيتان أشهرًا في فحص الوثائق والتحدث مع مصادر مختلفة للتحقيق في الزيادة الكبيرة في واردات الذهب القادم من كازاخستان وأوزبكستان إلى سويسرا.

المزيد المزيد الذهب الروسي في السوق السويسرية ... برن“لا تستبعد” تدفقه عبر كازاخستان أو أوزبكستان

تم نشر هذا المحتوى على 18 ديسمبر 2024 بعد ما كشفته سويس إنفو عن ارتفاع مريب في واردات الذهب الكازاخستاني والأوزبكي إلى سويسرا، تعترف الحكومة السويسرية بأنها لا تستطيع استبعاد وجود ذهب روسي خاضع للعقوبات في هذه التدفقات.

طالع المزيدالذهب الروسي في السوق السويسرية ... برن“لا تستبعد” تدفقه عبر كازاخستان أو أوزبكستان

لم يقتصر الامر على تناقل العديد من وسائل الإعلام الدولية لتحقيقنا على فحسب، بل أثار اهتمام الصحفيات والصحفيين المحليين في المنطقة الذين تواصلوا معنا لإجراء المزيد من التحقيقات. وامتد الأمر إلى إجراء مناقشة برلمانية حول الموضوع في سويسرا.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

MENAFN18012025000210011054ID1109103802

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث