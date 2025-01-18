حزب الله يبارك للمقاومة ويرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بارك الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم للشعب الفلسطيني ومقاومته اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال قاسم، لقد أفشل المقاومون والشعب الفلسطيني مخطط إسرائيل الكبير.

وأضاف: نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته هذا الاتفاق الذي يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد.



وأكد أنه سيسجل التاريخ مكانة غزة في التضحيات في كسر مشروع العدو الإسرائيلي.



وأشار قاسم إلى أن الخلافات داخل الكيان ستزداد ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها، داعيا في الوقت نفسه الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهة الخروقات التي تجاوزت المئات وهذا أمر لا يمكن أن يستمر.



وبيّن أن الاتفاق حصرا هو في جنوب الليطاني وخرجنا بحمد الله تعالى مرفوعي الرأس، مؤكدا أنه لن يتمكن أحد من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية.



وتابع: نحن مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته، مضيفا أن مساهمة حزب الله وحركة أمل هي التي أدت إلى انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون بالتوافق.



كما وجه قاسم شكره للمقاومة في اليمن والعراق نظرا لما قدموه من تضحيات من أجل فلسطين.

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