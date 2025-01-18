ماقصة فيلم الدشاش الذي تصدر منصات البحث جوجل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جرعة تمثيلية عالية قدمها محمد سعد في ((الدشاش))، والذي يعتبر تجربة سينمائية مختلفة خرج فيها من عباءة الكوميديا، محققا ردود أفعال إيجابية سواء على المستوى النقدي أو المستوى الجماهيري، وهو ما انعكس على إيرادات شباك التذاكر.وكشف الفنان محمد سعد خلال ندوته في ((الوطن)) عن أصعب المشاهد التي صورها في فيلم ((الدشاش))، قائلا إن مشهد المناجاة هو أصعب المشاهد بالنسبة له، وكان أيضا أول المشاهد التي تم تصويرها، حيث كان يشعر بالخوف من الوقوع في فخ المبالغة، موضحا: ((هو من أقوى المشاهد وأصعبها أيضا، وكنت أشعر بالخوف بسببه فهناك خط رفيع ما بين المبالغة والمصداقية)).إعادة تصوير مشهد المناجاةوأضاف بطل فيلم ((الدشاش))، قائلا ((صورت المشهد في المرة الأولى ولكن كان بكائي شديد، واستغليت وجود مشكلة تقنية في المشهد حتى نصوره مرة أخرى، وبالفعل في المرة الثانية قدمته كما ظهر على الشاشة، حيث بدأت المناجاة بيني وبين الله تدريجيا حتى وصلت إلى لحظة البكاء التي جاءت تلقائية)).5 مشاهد وراء تحمس منتج ((الدشاش))وأكد محمد سعد أن هذا المشهد كان ضمن 5 مشاهد جعلت المنتج محمد رشيدي يتحمس للعمل بشكل كبير متغلبا على خوفه المبدئي، عندما أبلغه ((سعد)) أنه يريد تحويل الفيلم من عمل كوميدي إلى درامي، ((في البداية شعر محمد رشيدي بالرعب الشديد ولم يبد حماسا كبيرا، وأظن أنه أعد لي كمينا، حيث انتظر حتى صورنا أول 4 أو 5 مشاهد في الفيلم، وذهب إلى مشاهدتها في غرفة المونتاج ليعرف ما هو مقبل عليه، ولكن بعد المشاهدة تحول إلى شخص آخر حيث تحمس بشكل كبير للعمل وكان من بينها مشهد المناجاة)).



وتدور أحداث فيلم الدشاش حول شخصية ((الدشاش)) الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في صراعات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل ويتوب عن أفعاله.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، نسرين أمين، زينة، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين طافش، وآخرين، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد الرشيدي.

الوطن