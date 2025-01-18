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بعد سريان وقف النار .. مستشفيات سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة

1/18/2025 6:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعداداً لاستقبال مصابي غزة بعد سريان وقف النار والذي سيبدأ اعتبارا من غد الأحد، كثفت السلطات المصرية استعداداتها لاستقبال مصابي القطاع.
وزار اليوم السبت الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن المصرية محافظة شمال سيناء، للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد مستشفيات المحافظة، والمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، مضيفا أنه سيتم التأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أكد في منشور على منصة إكس اليوم السبت، أن وقف النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غد الأحد.
وقبل أيام أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.
ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وتتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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