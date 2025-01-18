بعد سريان وقف النار .. مستشفيات سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعداداً لاستقبال مصابي غزة بعد سريان وقف النار والذي سيبدأ اعتبارا من غد الأحد، كثفت السلطات المصرية استعداداتها لاستقبال مصابي القطاع.
وزار اليوم السبت الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير
الصحة المصري، والدكتورة مايا مرسي وزيرة
التضامن المصرية محافظة شمال سيناء، للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد مستشفيات المحافظة، والمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، مضيفا أنه سيتم التأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أكد في منشور على منصة إكس اليوم السبت، أن وقف النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غد الأحد.
وقبل أيام أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.
ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وتتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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