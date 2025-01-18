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الابتكار الحكومي.. كل الأفكار ((كفو))

1/18/2025 5:06:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

الجنود‭ ‬المخلصة‭ -‬وربما‭ ‬‮«‬المجهولة‮»‬‭- ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمجالات‭.. ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬‮«‬مشرف‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬الأخ‭ ‬الفاضل‭ ‬خالد‭ ‬خليل‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وصمت‭ ‬وتميز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬وداعم‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭.. ‬هذه‭ ‬شهادة‭ ‬سمعتها‭ ‬من‭ ‬رياضيين‭ ‬خليجيين‭ ‬وعرب‭ ‬وأجانب‭.. ‬تحية‭ ‬للأخ‭ ‬خالد‭ ‬خليل‭ ‬ولكافة‭ ‬المخلصين‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭.‬

الابتكار‭ ‬الحكومي‭.. ‬كل‭ ‬الأفكار‭ ‬‮«‬كفو‮»‬‭:‬

تواصل‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬الحكومي‭ (‬فكرة‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬الإبداعية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الموظفون‭ ‬والموظفات‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

وبالأمس‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬اختيار‭ ‬الأفكار‭ ‬الفائزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تصويت‭ ‬الجمهور،‭ ‬وهي‭: ‬فكرة‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬بلس‮»‬،‭ ‬وفكرة‭ ‬نظام‭ ‬النقاط‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬كفو‮»‬،‭ ‬وفكرة‭ ‬‮«‬تقييمك‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬تقييمات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬السنوية‭ ‬الإلزامية‭.‬

وقد‭ ‬تأهلت‭ (‬12‭) ‬فكرة‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية،‭ ‬وجميع‭ ‬الأفكار‭ ‬كانت‭ ‬متميزة‭.. ‬وقد‭ ‬أعجبتني‭ ‬فكرة‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لتأهيل‭ ‬التوحديين‭ (‬طيف‭)‬،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مهند‭ ‬سليمان‭ ‬النعيمي‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬و‭ ‬د‭. ‬صوفيا‭ ‬أحمد‭ ‬هاشم‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين،‭ ‬وكذلك‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬أمان‮»‬،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الرائد‭ ‬مهندس‭ ‬د‭. ‬مصعب‭ ‬علي‭ ‬الخالدي،‭ ‬والنقيب‭ ‬مهندس‭ ‬عائشة‭ ‬صلاح‭ ‬الياسي،‭ ‬والنقيب‭ ‬مهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالله‭ ‬الخاجة،‭ ‬والنقيب‭ ‬مهندس‭ ‬هيا‭ ‬نبيل‭ ‬المحميد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬هاتان‭ ‬الفكرتان‭ ‬تحديدا‭ ‬بالاهتمام‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭.‬

كما‭ ‬استوقفتني‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الأفكار‭ ‬الفائزة،‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬كفو‮»‬‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬النقاط‭ ‬الوطني،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬منار‭ ‬أحمد‭ ‬ثاني‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الفكرة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬المواطن‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بصورة‭ ‬فعالة‭ ‬وايجابية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ويكسب‭ ‬المواطن‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساهماته‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬منها‭: ‬إعادة‭ ‬التدوير،‭ ‬التبرع‭ ‬بالدم،‭ ‬منصة‭ ‬التطوع،‭ ‬منصة‭ ‬صفاء،‭ ‬دعم‭ ‬السياحة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭.. ‬ويوجد‭ ‬هناك‭ ‬المستوى‭ ‬الذهبي‭ ‬والفضي‭ ‬والبرونزي،‭ ‬وفقا‭ ‬لعدد‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬يحصدها‭ ‬المواطن،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مستوى‭ ‬يحصد‭ ‬للمواطن‭ ‬مكافآت‭ ‬وممكن‭ ‬يستبدل‭ ‬النقاط‭ ‬بخدمات‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬السريع‭ ‬وايضا‭ ‬عروض‭ ‬وقسائم‭ ‬حصرية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬مجتمع‭ ‬واعٍ‭ ‬ممكن‭ ‬معرفة‭ ‬النقاط‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬وايضا‭ ‬معرفة‭ ‬المساهمات‭.‬

وللعلم‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬مطبق‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬منها‭ ‬اليابان‭ ‬وكندا‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬كفو‮»‬‭ ‬سوف‭ ‬يصبح‭ ‬المواطن‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ولن‭ ‬يقتصر‭ ‬دوره‭ ‬على‭ ‬تلقي‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬وتقييمها‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬سيكون‭ ‬مشاركا‭ ‬ومبادرا‭.‬

عموما‭.. ‬كل‭ ‬الأفكار‭ ‬جميلة‭.. ‬وكل‭ ‬الأفكار‭ ‬‮«‬كفو‮»‬‭.. ‬وتستحق‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

‭(‬78‭) ‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الأم‭ ‬الغالية‭ ‬العزيزة‭ ‬والمربية‭ ‬الفاضلة‭ ‬حفوظة‭ ‬الزياني‭.. ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬العطاء‭ ‬والعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.. ‬تحية‭ ‬تقدير‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬زايد‭ ‬الزياني،‭ ‬وعضوية‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬وزملائه‭ ‬الأفاضل‭.‬

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