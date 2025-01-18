الابتكار‭ ‬الحكومي‭.. ‬كل‭ ‬الأفكار‭ ‬‮«‬كفو‮»‬‭:‬

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
الجنود المخلصة -وربما «المجهولة»- في هذا الوطن كثيرة في مختلف المؤسسات والمجالات.. من ضمنها «مشرف العلاقات العامة بالاتحاد البحريني لكرة القدم» الأخ الفاضل خالد خليل الذي يعمل ليل نهار بكل إخلاص وصمت وتميز من أجل الوطن الغالي، وكان له دور بارز وداعم للمنتخب في بطولة خليجي 26.. هذه شهادة سمعتها من رياضيين خليجيين وعرب وأجانب.. تحية للأخ خالد خليل ولكافة المخلصين في مملكتنا الحبيبة.
الابتكار الحكومي.. كل الأفكار «كفو»:
تواصل مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة)، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم حزمة من الأفكار الإبداعية التي يقدمها الموظفون والموظفات والتي تسهم في رفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، وتحسين الخدمات المقدمة.
وبالأمس تم إعلان اختيار الأفكار الفائزة من قبل اللجنة إلى جانب تصويت الجمهور، وهي: فكرة تطبيق «حياة بلس»، وفكرة نظام النقاط الوطني «كفو»، وفكرة «تقييمك» بشأن تقييمات الأمن السيبراني السنوية الإلزامية.
وقد تأهلت (12) فكرة للمرحلة النهائية، وجميع الأفكار كانت متميزة.. وقد أعجبتني فكرة البرنامج الوطني لتأهيل التوحديين (طيف)، المقدمة من مهند سليمان النعيمي من وزارة الإعلام، و د. صوفيا أحمد هاشم من كلية البحرين للمعلمين، وكذلك فكرة «أمان»، المقدمة من الرائد مهندس د. مصعب علي الخالدي، والنقيب مهندس عائشة صلاح الياسي، والنقيب مهندس عبدالرحمن عبدالله الخاجة، والنقيب مهندس هيا نبيل المحميد من وزارة الداخلية.. ونتمنى أن تحظى هاتان الفكرتان تحديدا بالاهتمام من الوزارات والجهات المعنية.
كما استوقفتني من ضمن الأفكار الفائزة، فكرة «كفو» في نظام النقاط الوطني، المقدمة من السيدة منار أحمد ثاني من مكتب رئيس مجلس الوزراء.. حيث تهدف الفكرة بشكل أساسي إلى إشراك المواطن والقطاع الخاص بصورة فعالة وايجابية في دعم التوجهات الحكومية، ويكسب المواطن نقاط من خلال مساهماته في عدد من المبادرات المجتمعية، منها: إعادة التدوير، التبرع بالدم، منصة التطوع، منصة صفاء، دعم السياحة، وغيرها من المبادرات.. ويوجد هناك المستوى الذهبي والفضي والبرونزي، وفقا لعدد النقاط التي يحصدها المواطن، وفي كل مستوى يحصد للمواطن مكافآت وممكن يستبدل النقاط بخدمات حكومية في المسار السريع وايضا عروض وقسائم حصرية من القطاع الخاص، من خلال تطبيق مجتمع واعٍ ممكن معرفة النقاط والاطلاع على المبادرات وايضا معرفة المساهمات.
وللعلم فإن هذا النظام مطبق بنجاح في دول منها اليابان وكندا وإيطاليا، ونحن على ثقة أنه مع تطبيق فكرة «كفو» سوف يصبح المواطن شريك أساسي في دعم التوجهات الحكومية، ولن يقتصر دوره على تلقي الخدمة الحكومية وتقييمها فقط بل سيكون مشاركا ومبادرا.
عموما.. كل الأفكار جميلة.. وكل الأفكار «كفو».. وتستحق الشكر والتقدير.
آخر السطر:
(78) مشاركا في جائزة الأم الغالية العزيزة والمربية الفاضلة حفوظة الزياني.. التي تهدف إلى تعزيز قيم العطاء والعمل الإنساني في المجتمع.. تحية تقدير للقائمين على الجائزة برئاسة السيد زايد الزياني، وعضوية د. مصطفى السيد وزملائه الأفاضل.
MENAFN18012025000055011008ID1109103660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.