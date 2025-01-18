نهج جديد لعلاج مرض ألزهايمر بنتائج واعدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬استنشاق‭ ‬غاز‭ ‬الزينون‭ ‬قد‭ ‬يحمل‭ ‬فوائد‭ ‬وقائية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬ألزهايمر،‭ ‬فهو‭ ‬غاز‭ ‬خامل‭ ‬يستخدم‭ ‬كمخدر،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬حاجز‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬خلايا‭ ‬الدماغ‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وظائف‭ ‬الدماغ‭.‬

وتشير‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزينون‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الالتهاب‭ ‬العصبي‭ ‬وتقليص‭ ‬ضمور‭ ‬الدماغ‭ ‬وتحفيز‭ ‬استجابة‭ ‬خلايا‭ ‬الدماغ‭ ‬الوقائية‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬الفئران‭.‬

وقال‭ ‬أوليغ‭ ‬بوتوفسكي‭ ‬المعد‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬آن‭ ‬رومني‮»‬‭ ‬للأمراض‭ ‬العصبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بريغهام‭ ‬والنساء‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استنشاق‭ ‬غاز‭ ‬الزينون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬عصبي‭ ‬وقائي‭ ‬عميق،‭ ‬وهو‭ ‬اكتشاف‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أبحاث‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬غاز‭ ‬الزينون‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬عليها‭ ‬عبور‭ ‬حاجز‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭!‬

وأكد‭ ‬ديفيد‭ ‬إم‭ ‬هولتزمان‭ ‬المعد‭ ‬المشارك‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬لويس‭ ‬أن‭ ‬الزينون‭ ‬أظهر‭ ‬تأثيرات‭ ‬وقائية‭ ‬عند‭ ‬اختباره‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬حيوانية‭ ‬تم‭ ‬تحفيزها‭ ‬لمحاكاة‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬النماذج‭ ‬تم‭ ‬محاكاة‭ ‬التراكمات‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬للبروتينات‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬مثل‭ ‬الأميلويد‭ ‬والتاو،‭ ‬وهي‭ ‬السمات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمرض‭. ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الزينون‭ ‬يحفز‭ ‬استجابة‭ ‬وقائية‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الدماغ‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإزالة‭ ‬الأميلويد‭ ‬وتحسين‭ ‬الإدراك‭.‬

وأضاف‭ ‬هولتزمان‭: ‬‮«‬من‭ ‬المثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬أن‭ ‬الزينون‭ ‬أظهر‭ ‬تأثيرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬التي‭ ‬تحاكي‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬إمكانيات‭ ‬العلاج‭ ‬لهذا‭ ‬المرض‮»‬‭.‬