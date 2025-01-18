Saturday, 18 January 2025 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نهج جديد لعلاج مرض ألزهايمر بنتائج واعدة

1/18/2025 5:06:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجراها‭ ‬مستشفى‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬العام‭ ‬بريغهام‭ ‬وكلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬لويس‭ ‬عن‭ ‬نهج‭ ‬جديد‭ ‬لعلاج‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬استنشاق‭ ‬غاز‭ ‬الزينون‭ ‬قد‭ ‬يحمل‭ ‬فوائد‭ ‬وقائية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬ألزهايمر،‭ ‬فهو‭ ‬غاز‭ ‬خامل‭ ‬يستخدم‭ ‬كمخدر،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬حاجز‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬خلايا‭ ‬الدماغ‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وظائف‭ ‬الدماغ‭.‬

وتشير‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزينون‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الالتهاب‭ ‬العصبي‭ ‬وتقليص‭ ‬ضمور‭ ‬الدماغ‭ ‬وتحفيز‭ ‬استجابة‭ ‬خلايا‭ ‬الدماغ‭ ‬الوقائية‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬الفئران‭.‬

وقال‭ ‬أوليغ‭ ‬بوتوفسكي‭ ‬المعد‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬آن‭ ‬رومني‮»‬‭ ‬للأمراض‭ ‬العصبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بريغهام‭ ‬والنساء‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استنشاق‭ ‬غاز‭ ‬الزينون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬عصبي‭ ‬وقائي‭ ‬عميق،‭ ‬وهو‭ ‬اكتشاف‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أبحاث‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬غاز‭ ‬الزينون‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬عليها‭ ‬عبور‭ ‬حاجز‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭!‬

وأكد‭ ‬ديفيد‭ ‬إم‭ ‬هولتزمان‭ ‬المعد‭ ‬المشارك‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬لويس‭ ‬أن‭ ‬الزينون‭ ‬أظهر‭ ‬تأثيرات‭ ‬وقائية‭ ‬عند‭ ‬اختباره‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬حيوانية‭ ‬تم‭ ‬تحفيزها‭ ‬لمحاكاة‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬النماذج‭ ‬تم‭ ‬محاكاة‭ ‬التراكمات‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬للبروتينات‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬مثل‭ ‬الأميلويد‭ ‬والتاو،‭ ‬وهي‭ ‬السمات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمرض‭. ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الزينون‭ ‬يحفز‭ ‬استجابة‭ ‬وقائية‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الدماغ‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإزالة‭ ‬الأميلويد‭ ‬وتحسين‭ ‬الإدراك‭.‬

وأضاف‭ ‬هولتزمان‭: ‬‮«‬من‭ ‬المثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬أن‭ ‬الزينون‭ ‬أظهر‭ ‬تأثيرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬التي‭ ‬تحاكي‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬إمكانيات‭ ‬العلاج‭ ‬لهذا‭ ‬المرض‮»‬‭.‬

MENAFN18012025000055011008ID1109103659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث