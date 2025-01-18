نهج جديد لعلاج مرض ألزهايمر بنتائج واعدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت دراسة حديثة أجراها مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام وكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس عن نهج جديد لعلاج مرض ألزهايمر.
وأظهرت الدراسة أن استنشاق غاز الزينون قد يحمل فوائد وقائية في علاج ألزهايمر، فهو غاز خامل يستخدم كمخدر، ويمكن أن يعبر حاجز الدم في الدماغ ويسهم في تحفيز خلايا الدماغ التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم وظائف الدماغ.
وتشير النتائج إلى أن الزينون يسهم في تقليل الالتهاب العصبي وتقليص ضمور الدماغ وتحفيز استجابة خلايا الدماغ الوقائية في نماذج الفئران.
وقال أوليغ بوتوفسكي المعد المشارك في الدراسة من مركز «آن رومني» للأمراض العصبية في مستشفى بريغهام والنساء: «إن استنشاق غاز الزينون يمكن أن يكون له تأثير عصبي وقائي عميق، وهو اكتشاف جديد في مجال أبحاث مرض ألزهايمر».
وأضاف أن غاز الزينون يتفوق على العديد من الأدوية الأخرى التي يصعب عليها عبور حاجز الدم في الدماغ!
وأكد ديفيد إم هولتزمان المعد المشارك من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن الزينون أظهر تأثيرات وقائية عند اختباره في نماذج حيوانية تم تحفيزها لمحاكاة مرض ألزهايمر. وفي هذه النماذج تم محاكاة التراكمات غير الطبيعية للبروتينات في الدماغ مثل الأميلويد والتاو، وهي السمات الرئيسية للمرض. كما أظهرت الدراسة أن الزينون يحفز استجابة وقائية في خلايا الدماغ المرتبطة بإزالة الأميلويد وتحسين الإدراك.
وأضاف هولتزمان: «من المثير للاهتمام أن الزينون أظهر تأثيرا إيجابيا في كل من النماذج التي تحاكي جوانب مختلفة من مرض ألزهايمر، ما يعزز إمكانيات العلاج لهذا المرض».
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