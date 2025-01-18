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8 مشروبات تساعد على التخلص من السموم وتنظيف الأمعاء

1/18/2025 5:06:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أمعاء‭ ‬صحية‭ ‬أمر‭ ‬حيوي‭ ‬للصحة‭ ‬العامة،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬الأمعاء‭ ‬النظيفة‭ ‬والخالية‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الهضم‭ ‬وزيادة‭ ‬المناعة‭ ‬وتحسين‭ ‬الحالة‭ ‬المزاجية‭.‬

ووفق‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ Times ‭ ‬ of ‭ ‬ India ‮»‬،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الشخص‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬طبيعية‭ ‬لإزالة‭ ‬السموم‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬وتحسين‭ ‬صحة‭ ‬الأمعاء‭ ‬فإن‭ ‬إضافة‭ ‬8‭ ‬مشروبات‭ ‬معينة‭ ‬إلى‭ ‬الروتين‭ ‬اليومي‭ ‬سوف‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬

1-‭ ‬ماء‭ ‬الليمون‭ ‬الدافئ

يمكن‭ ‬بدء‭ ‬اليوم‭ ‬بكوب‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬الدافئ‭ ‬بالليمون،‭ ‬فهي‭ ‬طريقة‭ ‬بسيطة‭ ‬لتطهير‭ ‬الأمعاء،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬الليمون‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬فيتامين‭ ‬ C ‭ ‬ومضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬وتحسين‭ ‬عملية‭ ‬الهضم‭.‬

كما‭ ‬يعمل‭ ‬الماء‭ ‬الدافئ‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬الجسم‭ ‬امتصاص‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

وتقول‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬إن‭ ‬تناول‭ ‬الليمون‭ ‬بانتظام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الأمعاء‭ ‬والشيخوخة‭.‬

2-‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر

يحتوي‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬وله‭ ‬خصائص‭ ‬طبيعية‭ ‬لإزالة‭ ‬السموم،‭ ‬إذ‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الكاتيكين،‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‭ ‬ويعزز‭ ‬صحة‭ ‬الأمعاء‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر‭ ‬بانتظام‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الانتفاخ‭ ‬وتحسين‭ ‬توازن‭ ‬البكتيريا‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭.‬

3-‭ ‬عصير‭ ‬الصبار

يُعرف‭ ‬عصير‭ ‬الصبار‭ ‬بخصائصه‭ ‬المهدئة‭ ‬والمنظفة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬السموم‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬البكتيريا‭ ‬المعوية‭ ‬الصحية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬عصير‭ ‬الصبار‭ ‬باعتدال‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الالتهاب‭ ‬وتحسين‭ ‬حركة‭ ‬الأمعاء‭.‬

4-‭ ‬مشروب‭ ‬خل‭ ‬التفاح

إن‭ ‬تخفيف‭ ‬ملعقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خل‭ ‬التفاح‭ ‬في‭ ‬كوب‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬وشربه‭ ‬قبل‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬العجائب‭ ‬للأمعاء،‭ ‬إذ‭ ‬يحتوي‭ ‬خل‭ ‬التفاح‭ ‬على‭ ‬حمض‭ ‬الأسيتيك،‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تكسير‭ ‬الطعام‭ ‬ويدعم‭ ‬الهضم‭ ‬الصحي‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬موازنة‭ ‬مستويات‭ ‬الرقم‭ ‬الهيدروجيني‭ ‬في‭ ‬المعدة،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬تمنع‭ ‬نمو‭ ‬البكتيريا‭ ‬الضارة‭.‬

5-‭ ‬شاي‭ ‬الزنجبيل

يعتبر‭ ‬شاي‭ ‬الزنجبيل‭ ‬علاجاً‭ ‬طبيعياً‭ ‬لمشاكل‭ ‬الأمعاء،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لخصائصه‭ ‬المضادة‭ ‬للالتهابات‭ ‬ومضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬الانتفاخ‭ ‬والغثيان‭ ‬وعسر‭ ‬الهضم‭. ‬كما‭ ‬يعمل‭ ‬الزنجبيل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬إنتاج‭ ‬اللعاب‭ ‬والصفراء،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تكسير‭ ‬الطعام‭ ‬وإزالة‭ ‬السموم‭ ‬من‭ ‬الأمعاء‭.‬

وأظهرت‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬عصير‭ ‬الزنجبيل‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬ووظيفة‭ ‬ميكروبات‭ ‬الأمعاء‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأصحاء‭.‬

6-‭ ‬ماء‭ ‬الخيار‭ ‬والنعناع

إن‭ ‬الماء‭ ‬المنقوع‭ ‬بالخيار‭ ‬والنعناع‭ ‬هو‭ ‬وسيلة‭ ‬منعشة‭ ‬لإزالة‭ ‬السموم‭ ‬من‭ ‬الأمعاء،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬الخيار‭ ‬مرطباً‭ ‬وغنياً‭ ‬بالألياف،‭ ‬بينما‭ ‬يساعد‭ ‬النعناع‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬وطرد‭ ‬السموم‭. ‬

كما‭ ‬يساعد‭ ‬ماء‭ ‬الخيار‭ ‬والنعناع‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬رطوبة‭ ‬الجسم‭ ‬ويدعم‭ ‬الأداء‭ ‬السلس‭ ‬للجهاز‭ ‬الهضمي‭.‬

7-‭ ‬ماء‭ ‬بذور‭ ‬الشمر

يعد‭ ‬ماء‭ ‬بذور‭ ‬الشمر‭ ‬علاجاً‭ ‬قديماً‭ ‬لإزالة‭ ‬السموم‭ ‬من‭ ‬الأمعاء،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬نقع‭ ‬بذور‭ ‬الشمر‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬وشرب‭ ‬الماء‭ ‬المصفى‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الانتفاخ‭ ‬ويحسن‭ ‬الهضم‭ ‬وينظف‭ ‬الأمعاء‭. ‬كما‭ ‬تتمتع‭ ‬بذور‭ ‬الشمر‭ ‬بخصائص‭ ‬مضادة‭ ‬للميكروبات‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الأمعاء‭.‬

8-‭ ‬مشروب‭ ‬الكومبوتشا

إن‭ ‬كومبوتشا‭ ‬هو‭ ‬شاي‭ ‬مخمر‭ ‬غني‭ ‬بالبروبيوتيك،‭ ‬وهو‭ ‬ضروري‭ ‬لصحة‭ ‬الأمعاء،‭ ‬إذ‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬الطبيعي‭ ‬للبكتيريا‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬الأمعاء،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الهضم‭ ‬وإزالة‭ ‬السموم‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬مشروب‭ ‬الكومبوتشا‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬وتحسين‭ ‬امتصاص‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭.‬

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