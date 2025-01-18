خمسيني يسرق آسيويا بحيلة طلب ((فكة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى خمسينيا بالسجن مدة 3 سنوات مع الإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن سرق آسيويا بالإكراه، حيث استوقفه وطلب منه استبدال أموال بالفكة، وما إن استخرج الآسيوي الأموال من محفظته سرقها المتهم وفر هاربا بسيارته.
حيث وجهت النيابة العامة الى المتهم أنه سرق المبلغ النقدي والمحفظة المملوكين للمجني عليه بطريق الإكراه، بأن قام بسحب المبلغ المالي والمحفظة من يده والفرار بهما، وعند محاولة المجني عليه إيقافه ومقاومته عن طريق التعلق بالسيارة، لم يتوقف حتى أسقط المجني عليه أرضاً، وكان الغرض من ذلك الحصول على المسروق والفرار به.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من المجني عليه يفيد بأنه أثناء وجوده في الشارع، حضر له المتهم بسيارته وطلب منه «فكة» لمبلغ 10 دنانير على أن يعطيه مبلغاً إضافيّاً، وعليه محفظته وسلم المتهم مبلغ 8.5 دنانير، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم بسحب المبلغ المالي والمحفظة من يده والتحرك بالسيارة والفرار من الموقع، ما دفع المجني عليه الى التعلق بباب السيارة حتى يتمكن من ايقاف المتهم، إلا أن الأخير تحرك بالسيارة من دون توقف حتى سقط المجني عليه على الأرض.
حيث انتقلت الدوريات الأمنية إلى موقع الحادثة للتأكد من الكاميرات الأمنية وبعد تفريغ الكاميرا الأمنية المثبتة بأحد المنازل القريبة من موقع الحادثة، تمكن رجال الأمن من التوصل إلى رقم السيارة التي كان يستقلها المتهم، وبإجراء التحريات عليها تبين أنها مسروقة ويوجد بلاغ سرقة ضدها.
وبتكثيف التحريات، تمكن رجال الأمن من التوصل إلى هوية سائق السيارة المسروقة (المتهم)، وعرض صورته على المجني عليه، الذي تمكن من التعرف عليه بأنه السارق وعليه، تم ضبط المتهم وتسليمه إلى مركز الشرطة.
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