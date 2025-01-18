خمسيني يسرق آسيويا بحيلة طلب ((فكة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬سرق‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬والمحفظة‭ ‬المملوكين‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه،‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بسحب‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬والمحفظة‭ ‬من‭ ‬يده‭ ‬والفرار‭ ‬بهما،‭ ‬وعند‭ ‬محاولة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إيقافه‭ ‬ومقاومته‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعلق‭ ‬بالسيارة،‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬حتى‭ ‬أسقط‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أرضاً،‭ ‬وكان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المسروق‭ ‬والفرار‭ ‬به‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يفيد‭ ‬بأنه‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬حضر‭ ‬له‭ ‬المتهم‭ ‬بسيارته‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬‮«‬فكة‮»‬‭ ‬لمبلغ‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعطيه‭ ‬مبلغاً‭ ‬إضافيّاً،‭ ‬وعليه‭ ‬محفظته‭ ‬وسلم‭ ‬المتهم‭ ‬مبلغ‭ ‬8‭.‬5‭ ‬دنانير،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬بسحب‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬والمحفظة‭ ‬من‭ ‬يده‭ ‬والتحرك‭ ‬بالسيارة‭ ‬والفرار‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الى‭ ‬التعلق‭ ‬بباب‭ ‬السيارة‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬ايقاف‭ ‬المتهم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬تحرك‭ ‬بالسيارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف‭ ‬حتى‭ ‬سقط‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

حيث‭ ‬انتقلت‭ ‬الدوريات‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادثة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬وبعد‭ ‬تفريغ‭ ‬الكاميرا‭ ‬الأمنية‭ ‬المثبتة‭ ‬بأحد‭ ‬المنازل‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادثة،‭ ‬تمكن‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬رقم‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يستقلها‭ ‬المتهم،‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬عليها‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مسروقة‭ ‬ويوجد‭ ‬بلاغ‭ ‬سرقة‭ ‬ضدها‭.‬

وبتكثيف‭ ‬التحريات،‭ ‬تمكن‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬سائق‭ ‬السيارة‭ ‬المسروقة‭ (‬المتهم‭)‬،‭ ‬وعرض‭ ‬صورته‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬عليه‭ ‬بأنه‭ ‬السارق‭ ‬وعليه،‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬وتسليمه‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭.‬