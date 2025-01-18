الدفاع المدني يخمد حريقا في شقة بمنطقة هورة عالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: عبدالأمير السلاطنة
تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع بإحدى الشقق بمنطقة هورة عالي من دون وقوع إصابات.
وتشير التفاصيل إلى أن الحريق اندلع في الثالثة عصر أمس (الجمعة) بإحدى الشقق بمنطقة هورة عالي، وعلى الفور قام الموجودون بالمكان بالاتصال بالشرطة التي قامت بدورها بالاتصال برجال الدفاع المدني، الذين حضروا على وجه السرعة فور تلقيهم البلاغ وانقسموا إلى مجموعات، حتى يتمكنوا من محاصرة الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى باقي الشقق المجاورة، ولم تسجل أي إصابات بشرية في حين أتى الحريق على الشقة بنسبة كبيرة، وبعد إخماد الحريق فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
وقالت وزارة الداخلية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي « x »: إن الدفاع المدني يتمكن من إخماد حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة هورة عالي ويخلي المبنى احترازيا دون وقوع إصابات، فيما قام الإسعاف الوطني بمباشرة إجراءاته في الموقع، والتحريات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
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