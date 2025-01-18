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الدفاع المدني يخمد حريقا في شقة بمنطقة هورة عالي

1/18/2025 5:06:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

تمكن‭ ‬رجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬بإحدى‭ ‬الشقق‭ ‬بمنطقة‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬بإحدى‭ ‬الشقق‭ ‬بمنطقة‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬قام‭ ‬الموجودون‭ ‬بالمكان‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالشرطة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بدورها‭ ‬بالاتصال‭ ‬برجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيهم‭ ‬البلاغ‭ ‬وانقسموا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬محاصرة‭ ‬الحريق‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬انتشاره‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬الشقق‭ ‬المجاورة،‭ ‬ولم‭ ‬تسجل‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أتى‭ ‬الحريق‭ ‬على‭ ‬الشقة‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبعد‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحريق‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬ x ‮»‬‭: ‬إن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬بإحدى‭ ‬الشقق‭ ‬السكنية‭ ‬بمنطقة‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬ويخلي‭ ‬المبنى‭ ‬احترازيا‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬بمباشرة‭ ‬إجراءاته‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬والتحريات‭ ‬جارية‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭.‬

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