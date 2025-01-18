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مرور 19 عاما يُسقط حق عاملة في تسجيل عامين لدى التأمينات

1/18/2025 5:06:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬طالبت‭ ‬سيدة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬بالتأمين‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬بإحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الخاصة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬حيث‭ ‬رفضت‭ ‬الهيئة‭ ‬طلبها‭ ‬كونها‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬فلجأت‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬دعواها،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬رفعت‭ ‬الدعوى‭ ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬خضوع‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجباري،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مطالبتها‭ ‬قضائيا‭ ‬تسقط‭ ‬للتقادم‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭.‬

وقالت‭ ‬المدعية‭ ‬إنها‭ ‬التحقت‭ ‬بالعمل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التأمين‭ ‬عليها‭ ‬وتسجيلها‭ ‬لدى‭ (‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭) ‬كمؤمن‭ ‬عليه،‭ ‬وقد‭ ‬تقدمت‭ ‬المدعية‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بطلب‭ ‬للتأمين‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬ذلك‭ ‬لعدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأوراق‭ ‬المقدمة‭ ‬منها‭ ‬لإثبات‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المطلوب‭ ‬تسجيلها‭ ‬عنها،‭ ‬فرفعت‭ ‬دعواها‭ ‬وطالبت‭ ‬مخاطبة‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬لتزويد‭ ‬المحكمة‭ ‬بكشف‭ ‬حساب‭ ‬المدعية‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬وحتى‭ ‬سنة‭ ‬2003،‭ ‬لإثبات‭ ‬علاقة‭ ‬العمل،‭ ‬ومخاطبة‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لتزويد‭ ‬المحكمة‭ ‬بملفها،‭ ‬والحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تقوم‭ ‬بتأمين‭ ‬المدعية‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2001‭ ‬حتى‭ ‬سنة‭ ‬2003‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تسمع‭ ‬عند‭ ‬الإنكار‭ ‬الدعوى‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬عـدا‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يعين‭ ‬فيها‭ ‬القانون‭ ‬مدة‭ ‬أخرى‭ ‬والأحوال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬التالية‭: ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنقطع‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬لعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬بالمطالبة‭ ‬القضائية‭ ‬ولو‭ ‬رفعت‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬غير‭ ‬مختصة،‭ ‬كما‭ ‬تنقطع‭ ‬المدة‭ ‬أيضاً‭ ‬بإعلان‭ ‬السند‭ ‬التـنفيذي‭ ‬وبالطلب‭ ‬الذي‭ ‬يتقدم‭ ‬به‭ ‬الدائن‭ ‬لقبول‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تفليس‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬وبأي‭ ‬عمل‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الدائن‭ ‬للتمسك‭ ‬بحقه‭ ‬أثناء‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدعاوى‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬المدعية‭ ‬أقامت‭ ‬دعواها‭ ‬بطلب‭ ‬إثبات‭ ‬التأمين‭ ‬عليها‭ ‬وتسجيلها‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2001‭ ‬حتى‭ ‬2003،‭ ‬ولم‭ ‬تبادر‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإثبات‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬القائمة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬وتسجيل‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬ضمن‭ ‬مدة‭ ‬التأمين‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬مدة‭ ‬تناهز‭ ‬19‭ ‬سنة‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬المدعية‭ ‬وهي‭ ‬المكلفة‭ ‬بإثبات‭ ‬دعواه‭ ‬خضوع‭ ‬المؤسسة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬للتطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ - ‬بحسب‭ ‬قرارات‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬بشأن‭ ‬مراحل‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ (‬تأمينات‭) ‬بشأن‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مرحلتيه‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ (‬الأخيرة‭) ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬2005‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للمدعي‭ ‬التمسك‭ ‬بإلزامية‭ ‬التأمين‭ ‬عليه‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المطالبة‭ ‬وإذ‭ ‬خلت‭ ‬الأوراق‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬قيام‭ ‬المدعي‭ ‬بثمة‭ ‬مطالبة‭ ‬قضائية‭ ‬تقطع‭ ‬مدة‭ ‬عدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬محل‭ ‬الدعوى،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬أولا‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأسباب‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬رسوم‭ ‬الدعوى‭.‬

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