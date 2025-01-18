رئيس كوريا الجنوبية يون يحضر جلسة استماع بالمحكمة بشأن تمديد احتجازه

حضر الرئيس المعزول لكوريا الجنوبية يون سوك يول جلسة استماع بالمحكمة يوم السبت لمواجهة طلب المحققين بتمديد فترة احتجازه على خلفية اتهامات بالتمرد، وفقًا لمحاميه.



وأصبح يون يوم الأربعاء أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يتم اعتقاله، في تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه القصير الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.



وقدم المحققون يوم الجمعة طلبًا للحصول على مذكرة توقيف لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يومًا. وقد رفض يون التحدث إلى المحققين وتم احتجازه في مركز احتجاز سيول منذ اعتقاله.

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شوهدت الشرطة وهي تفرق مجموعة من أنصار يون الذين كانوا يعيقون بوابة محكمة سيول الغربية الجزئية، حيث بدأت الجلسة حوالي الساعة 2 بعد الظهر (0500 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع صدور قرار يوم السبت أو الأحد.



وعرضت قنوات التلفزيون قافلة تضم حوالي اثنتي عشرة سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.



وقال محامي يون، يون كاب-كون، في بيان: "قرر الحضور... لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة مباشرةً، ولأن تهمة التمرد ليست مثبتة".



وتهمة التمرد، التي يزعمها مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى ضد يون، هي واحدة من التهم القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية الحالي بالحصانة.



وعادةً ما تستغرق جلسات الاستماع المتعلقة بمذكرات التوقيف حوالي ساعتين في كوريا الجنوبية، لكنها قد تستمر من 8 إلى 10 ساعات إذا اشتدت النقاشات.- وكالات

