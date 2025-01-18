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من الـ10 صباحا وإلى الـ4عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

1/18/2025 1:30:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للكهرباء عن بعض المناطق في الكرك لغايات اعمال صيانة .

وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة الـ10 صباحا والى الـ4 عصرا وفقا للاعلان التالي :




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