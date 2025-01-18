من الـ10 صباحا وإلى الـ4عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

من الـ10 صباحا وإلى الـ4عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)
التاريخ
1/18/2025 1:30:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركة كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للكهرباء عن بعض المناطق في الكرك لغايات اعمال
صيانة .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة الـ10 صباحا والى الـ4 عصرا وفقا للاعلان التالي :
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