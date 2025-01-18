ابدأ يومك بها.. 7 مشروبات تنقص الوزن في الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إذا كنت ترغب في الحصول على قوامٍ ممشوق في فصل الشتاء، عليك الاهتمام بتناول بعض المشروبات صباحًا وفقا لما افاد العديد من الاطباء المختصون ، لأنها فعالة في إنقاص الوزن وحرق دهون الجسم.



مشروبات صباحية لفقدان الوزن في الشتاء:



الليمون بالعسل

يلعب الليمون الدافئ بالعسل دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن عند تناوله صباحًا، لأنه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم.



ماء الكمون

شرب ماء الكمون صباحًا قد يساعد على فقدان الوزن وتحسين عملية الهضم، بشرط تركه منقوعًا في المياه طوال الليل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.



ماء الأملا

يساهم شرب ماء الأملا صباحًا في إنقاص الوزن الزائد، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة بالجسم.



القرفة بالعسل

يصبح الجسم أكثر قدرة على فقدان الوزن عند تناول القرفة بالعسل صباحًا، لأنها تعمل على كبح الشهية ورفع معدل حرق الدهون وتنظيم مستويات السكر بالدم.



الزنجبيل بالليمون

يزداد نشاط عملية التمثيل الغذائي عند تناول الزنجبيل بالليمون يوميًا في الصباح، بالإضافة إلى قدرة هذا المشروب على تحسين عملية الهضم وخصائصه المضادة للالتهابات.



ماء الحلبة

فقدان الوزن هو أحد فوائد تناول ماء الحلبة في الصباح، لأنه يساعد على كبح الشهية وضبط مستويات سكر الدم. ولكن يراعى تركها منقوعة في المياه طوال الليل، لضمان الاستفادة منها.



الكركم بالفلفل الأسود

يتميز الكركم بمحتواه العالي من الكركمين، وهي مادة تساعد على فقدان الوزن بكفاءة عالية، نظرًا لخصائصها الحارقة لدهون الجسم.



ويُنصح بإضافة الفلفل الأسود لمشروب الكركم لتحسين امتصاص الجسم لمادة الكركمين.



الكونسلتو