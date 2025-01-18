بهذه الحالة.. سخان المياه وغلاية المياه يزيدان استهلاك الكهرباء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصبح العالم أجمع يعاني من زيادة في الأسعار على جميع الأصعدة، ولعل قطاع الكهرباء هو أبرز القطاعات التي شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لذا بدأ العالم يبحث عن حلول لتقليل حجم استخدام الكهرباء.وهناك بعض الأجهزة الإلكترونية التي يجب أن نسترشد في استهلاكها، حتى لا نتفاجأ بزيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء نهاية كل شهر، خاصة داخل المنازل، حيث يوجد العديد من الأجهزة الكهربائية المختلفة التي لا يستغنى عن استخدامها كل بيت مصري.أولاً،التكييف والدفاية، يستخدم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاص بك أكبر قدر من الطاقة من أي جهاز أو نظام آخر، حيث يستهلك بمفرده نسبة 46% من متوسط استهلاك الطاقة بالمنزل، ويمكن أن تستخدم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حوالي 28-63 كيلو واط في الساعة الواحدة، مما ينتج عنه حوالي من 850-1,950 كيلو واط في الشهر.أيضًا، أجهزة تسخين المياه تستخدم قدرًا كبيرًا من الطاقة، حيث يمكن لسخان المياه أن يستهلك ما يصل إلى 13.5 كيلو واط في الساعة يوميًا، أو 405 كيلو واط شهريًا، وهو مستخدم آخر كبير للكهرباء في المنزل.ويعتقد البعض أن وضع فيشة السخان في الكهرباء وعدم استخدام المياه الساخنة لا يجعل الجهاز يستهلك كهرباء، ولكن في الحقيقة هذا يزيد من اسهتلاك السخان للمياه حيث بعد أن تبرد المياه في السخان ، يعاود تسخينها مرة أخرى تلقائيًا، ومن الأفضل لتقليل الاستهلاك أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.



أما غلاية المياه،، فهي أيضًا واحدة من أبرز الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بصورة عالية جدًا، ولها أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء، وتتسبب في رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.

لذا عليك عدم تشغيلها في المنزل بصورة مستمرة إذا كنت لا تحتاجه بشكل كبير، وعليك أيضًا عدم ترك فيشة الغلاية في الكهرباء إذا كنت لا تستخدمه، وضعها فقط وقت الاستخدام لان ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء .



اليوم السابع