Saturday, 18 January 2025 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا

1/18/2025 1:29:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبة أوكرانيا في إنهاء الصراع مع روسيا ولكنها تضع شرطا لإبرام الاتفاق.
وقال بلينكن في إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية: "أعتقد أن الإدارة القادمة قادرة على إيقاف الصراع في حال أرادت أوكرانيا ذلك واختارت ذلك".
وأضاف: "ستكون الإدارة القادمة قادرة على مساعدة كييف في التفاوض على صفقة جيدة".


وبحسب بلينكين، في حال حصل وقف لإطلاق النار فإن روسيا قد "تحصل على مساحة للتنفس وتشن هجوما جديدا"، مضيفا: "إن الشرط الرئيسي للاتفاق يجب أن يكون التأكد من أن ذلك لن يحدث".


ومن المقرر أن يخلف بلينكن في منصب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق أن صرح بأن إنهاء الصراع الأوكراني يجب أن يكون أحد أولويات السياسة الأمريكية.


وأكد أن تحقيق السلام سيكون عملية معقدة تتطلب "دبلوماسية جريئة".


وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأنه لا توجد شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا، على الرغم من أنه وصف الضمانات الأمنية لموسكو بأنها جزء لا يتجزأ من المفاوضات المحتملة بشأن أي تسوية أوكرانية.

RT

MENAFN18012025000208011052ID1109103211

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث