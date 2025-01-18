بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبة أوكرانيا في إنهاء الصراع مع روسيا ولكنها تضع شرطا لإبرام الاتفاق.وقال بلينكن في إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية: "أعتقد أن الإدارة القادمة قادرة على إيقاف الصراع في حال أرادت أوكرانيا ذلك واختارت ذلك".وأضاف: "ستكون الإدارة القادمة قادرة على مساعدة كييف في التفاوض على جيدة".



وبحسب بلينكين، في حال حصل وقف لإطلاق النار فإن روسيا قد "تحصل على مساحة للتنفس وتشن هجوما جديدا"، مضيفا: "إن الشرط الرئيسي للاتفاق يجب أن يكون التأكد من أن ذلك لن يحدث".



ومن المقرر أن يخلف بلينكن في منصب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق أن صرح بأن إنهاء الصراع الأوكراني يجب أن يكون أحد أولويات السياسة الأمريكية.



وأكد أن تحقيق السلام سيكون عملية معقدة تتطلب "دبلوماسية جريئة".



وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأنه لا توجد شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا، على الرغم من أنه وصف الضمانات الأمنية لموسكو بأنها جزء لا يتجزأ من المفاوضات المحتملة بشأن أي تسوية أوكرانية.

RT