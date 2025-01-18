نيجيريا تنضم إلى مجموعة بريكس كدولة شريكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية اليوم السبت، أن جمهورية نيجيريا الاتحادية أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة.وجاء في بيان الوزارة: "في إطار رئاستها المؤقتة لمجموعة بريكس، أعلنت الحكومة البرازيلية في 17 يناير، عن قبول نيجيريا رسميا كدولة شريكة للمجموعة. وترحب الحكومة البرازيلية بقرار الحكومة النيجيرية".



وأضافت وزارة الخارجية أن "نيجيريا أصبحت بذلك الدولة الشريكة التاسعة في مجموعة بريكس بعد بيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان".



ويوم الأربعاء الماضي، أعربت روسيا عن استعدادها لدعم انضمام فيتنام إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة، وجاء في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى فيتنام: " رحب الجانب الروسي بمشاركة فيتنام النشطة في فعاليات مجموعة "بريكس" في عام 2024.. وأعرب عن استعداده لدعم انضمامها إلى المجموعة كدولة شريكة".



وصرح سفير سريلانكا لدى موسكو باكير أمزا، في وقت سابق، بأن الرئيس السريلانكي أنورا ديسياناكي، أعرب في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى بريكس، وتتوقع البلاد ردا إيجابيا على المشاركة في المنظمة في عام 2025".



وقال السفير: "سريلانكا أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى أسرة "بريكس" في رسالة موجهة إلى الرئيس فلاديمير بوتين من الرئيس أنورا ديساياناكي. لقد توجهنا أيضا لدول "بريكس" الأخرى للانضمام كدولة شريكة وننتظر ردهم الإيجابي".



وتأسست مجموعة بريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011. وفي الأول من يناير 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات أعضاء فيها.

RT