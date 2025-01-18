اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد.. نجم 'باب الحارة' السوري يثير الجدل بتصريحاته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق الممثل السوري مصطفى الخاني تصريحات مثيرة للجدل في مقطع فيديو انتشر عبر "يوتيوب"، تناول فيها مواقفه السابقة من نظام بشار الأسد.



الخاني، المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام وظهوره المتكرر مع بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة، في مناسبات عدة، قدم مراجعة شاملة لتجربته ومواقفه السابقة. حيث اعترف بأنه كان يرى النظام السوري خيارًا أفضل مقارنة بالبدائل المطروحة آنذاك، واصفًا المعارضة بـ"الإرهابية".



في تصريح آخر، قال الخاني موجهًا كلامه للشعب السوري: "انتو شعب ما بيلبقلو حرية"، مضيفًا أنه يفتخر بعلاقته مع ماهر الأسد.

الممثل مصطفى الخاني شارك في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل "الفوارس" و"الزير سالم"، لكن دوره في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "النمس" كان نقطة التحول الأبرز في مسيرته الفنية.



على الصعيد الشخصي، تزوج الخاني من يارا بشار الجعفري، ابنة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إلا أن الزواج لم يستمر طويلاً، إذ انفصلا بعد عامين.



تثير هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول موقفه الحالي وتوجهاته، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته في الأوساط الإعلامية والجماهيرية.

لبنان 24