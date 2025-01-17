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ما حجم خسائر الاحتلال بعدوانه على غزة؟

1/17/2025 11:56:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عواصم - مع التوصل لاتفاق بين حماس والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت نحو 15 شهرا استشهد فيها وجُرح عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع، تتركز الأنظار على الخسائر الاقتصادية جراء الحرب على غزة وسط تشكيك في أرقام الخسائر التي يعلنها الاحتلال الإسرائيلي لم تخفه صحيفة "كالكاليست" العبرية.
وشككت الصحيفة خلال الأسبوع الحالي في ما أعلنته حكومة الاحتلال عن وصول العجز المالي إلى 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الحقيقة تبدو أكثر قتامة، إذ تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار).
وتوقعت وزارة مالية الاحتلال في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2 % في 2023.
وفي الوقت الذي احتفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش برقم دون 7 % من العجز، يعاني سكان الاحتلال من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست.
وأشارت الصحيفة الاقتصادية العبرية إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
واستندت الصحيفة إلى تقديرات بنك إسرائيل، وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء".
وبسبب الحرب على غزة وجبهات أخرى، وفق الصحيفة تدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى الكيان المحتل بنسبة فاقت 70 % خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023.
ونقلت عن الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير قوله "لا قطاع في الاقتصاد محصنا ضد تداعيات الحرب المستمرة.. تتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية، الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية".
وتعرض قطاع البناء في الكيان المنحتل لشلل بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة ومنع العمالة الفلسطينية من العمل وأشارت الإحصاءات في آب (أغسطس) الماضي إلى ان خسائر هذا القطاع بلغت 644 مليون دولار، كما أن 50 % من مواقع البناء أغلق بسبب النقص في الأيدي العاملة، وبلغت مدة التأخير المتوقعة في تسليمات الشقق الجديدة 36 شهرا، كما بلغ النقص في العمالة بقطاع البناء 140 ألف عامل.
وبحسب خبراء اقتصاد دوليين فإن دولة الاحتلال بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني.
وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل استنادا إلى بيانات وزارة المالية تراجعت قيمة صفقات الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من 2024، بنسبة 28 % على أساس سنوي إلى 11.8 مليار دولار.
وحسب تقرير لصحيفة غلوبس، تراجع الاستثمار في رأس المال المخاطر (الشركات الناشئة) للشركات الإسرائيلية 6 % في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى أيلول (سبتمبر) 2024، إلى جانب انخفاض حاد بنسبة 30 % في عدد الاستثمارات الأجنبية والإسرائيلية.
وذكر تقرير الفقر لعام 2024 في الكيان أن نحو ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، في حين تضرر 65 % من الإسرائيليين ماليا، مما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في البلاد بسبب الحروب المستمرة.
ووفقا لتقرير منظمة "لاتيت" للإغاثة الإنسانية نشرت مقتطفات منه صحيفتا يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، فإن 32.1 % من الإسرائيليين شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، بينما يواجه نحو مليون إسرائيلي صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.
كذلك فإن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة يعانون من مشاكل نفسية وتحصيل دراسي ضعيف، في حين يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق.
وصفت صحيفة كالكاليست كلفة الحرب على غزة بأنها "ثقيلة" وبأنها تعكس "الفشل" في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب "الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع خلال العقد المقبل".-(وكالات)

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