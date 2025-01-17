جيش الاحتلال يكشف خطته للانسحاب من غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت إذاعة جيش
الاحتلال الإسرائيلي إن "الجيش" وضع خطة دفاع جديدة في منطقة غلاف غزة
تشمل تعزيز منظومة الدفاع على طول حدود القطاع، وتشمل الانسحاب التدريجي، خلال
تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم
الأحد.
وأوضحت الإذاعة أن
الفرقة 99 ستنسحب تدريجيا من محور نتساريم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بينما
ستتولى الفرقة 162 مسؤولية الدفاع في منطقة شمال غلاف غزة، في حين ستتولى فرقة غزة
مسؤولية منطقة جنوب الغلاف، وبهذا ستبقى في منطقة القطاع فرقتان فقط.
كما ذكر موقعا "والا"
و"آي 24 نيوز" العبريّان أن قوات "الجيش" ستقوم خلال تنفيذ
الاتفاق بتعديل انتشارها والانسحاب التدريجي من النقاط والمحاور داخل القطاع.
وأشارا إلى أن قيادة
الجنوب تستعد لنشر تعزيزات على طول الحدود مع غزة، مع تعزيز خطوط الدفاع لضمان
الأمن.
وفي وقت سابق الجمعة،
صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على
اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
ونشرت وزارة العدل
الإسرائيلية الدفعة الأولى من قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم
في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأشارت ما تسمى "هيئة
البث الإسرائيلية الرسمية" إلى أن الكابينت اتخذ قرارًا بالعودة إلى القتال
المكثف إذا لم يتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق. كما أضاف المجلس
أمن الضفة الغربية كأحد أهداف الحرب.
ونقلا عن موقع
"الجزيرة نت"، فإنه رغم التوصل إلى الاتفاق، كثف الاحتلال الإسرائيلي
هجماته على قطاع غزة الأيام الأخيرة، وقتل منذ لحظة إعلان الاتفاق 116 فلسطينيا
بينهم 30 طفلا و32 سيدة، حتى عصر الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين
الأول 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 157
ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويشهد القطاع
الفلسطيني المحاصر دمارًا هائلًا ومجاعة أدت إلى وفاة عشرات الأطفال والمسنين، ما
يجعلها إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
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