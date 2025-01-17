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الشرع يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

1/17/2025 8:20:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الجمعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
وذكرت الوكالة أن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني التقيا وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة.

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