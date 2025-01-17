بدء تنفيذ الاتفاق بين السلطة والمقاومة بمخيم جنين
التاريخ
1/17/2025 8:20:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دخلت قوات الأمن التابعة للسلطة مخيم جنين بعد التوصل لاتفاق مع المقاومة.
يأتي ذلك وفقا للمبادرة التي قدمها وجهاء وشخصيات مجتمعية لوقف حصار السلطة للمخيم والاشتباك مع المقاومة.
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