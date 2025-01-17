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بدء تنفيذ الاتفاق بين السلطة والمقاومة بمخيم جنين

1/17/2025 8:20:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخلت قوات الأمن التابعة للسلطة مخيم جنين بعد التوصل لاتفاق مع المقاومة.

يأتي ذلك وفقا للمبادرة التي قدمها وجهاء وشخصيات مجتمعية لوقف حصار السلطة للمخيم والاشتباك مع المقاومة.

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