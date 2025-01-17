سانا: الشرع ومحمد بن زايد يناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" الجمعة، بأن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتناول الطرفان في الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وفق "سانا".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من أحمد الشرع، جرى خلاله "بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".