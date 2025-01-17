سانا: الشرع ومحمد بن زايد يناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" الجمعة، بأن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتناول الطرفان في الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وفق "سانا".
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من أحمد الشرع، جرى خلاله "بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
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