رئيس الموساد: الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به

رئيس الموساد: الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به
التاريخ
1/17/2025 8:20:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية ان رئيس الموساد يقول للمجلس الوزاري المصغر إن الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به.
وأضاف ان "بالصفقة آليات تضمن أمننا وأدوات لاستمرار العمل العسكري إن لم تلتزم حماس".
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