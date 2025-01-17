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رئيس الموساد: الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به

1/17/2025 8:20:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية ان رئيس الموساد يقول للمجلس الوزاري المصغر إن الصفقة صحيحة أخلاقيا ودين يجب الوفاء به.


وأضاف ان "بالصفقة آليات تضمن أمننا وأدوات لاستمرار العمل العسكري إن لم تلتزم حماس".

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