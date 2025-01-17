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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

1/17/2025 8:20:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل كبير، فيما تراجع سعر الذهب نحو 10 دولارات ليصل إلى 2740 دولارا للأوقية الواحدة.


وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 370 نقطة ليصل إلى 43512 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 300 نقطة ليصل إلى 19650 نقطة تقريبا.

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