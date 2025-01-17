ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر الصناعي، نحو 370 نقطة ليصل إلى 43512 نقطة، وارتفع مؤشر الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 300 نقطة ليصل إلى 19650 نقطة تقريبا.

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