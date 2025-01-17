ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
1/17/2025 8:20:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل كبير، فيما تراجع سعر الذهب نحو 10 دولارات ليصل إلى 2740 دولارا للأوقية الواحدة.
وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 370 نقطة ليصل إلى 43512 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 300 نقطة ليصل إلى 19650 نقطة تقريبا.
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